Marcos Llorente surpreende namorada com um pedido de casamento no estádio do Atlético de Madrid

Mesmo estando de férias, o meia da Espanha e do Atlético de Madrid, Marcos Llorente, voltou a campo neste sábado. Mas, dessa vez, não foi para jogar, e sim para surpreender a namorada Patrica Noarbe com um pedido de casamento no gramado do estádio Wanda Metropolitano.

Tudo foi bem planejado e a influenciadora espanhola não desconfiou de nada. Para ela, estava ali apenas para acompanhar a “gravação” de um especial do Atlético de Madrid. Logo de início, para continuar com a farsa, um primeiro vídeo sobre o passado de Llorente no time espanhol e na seleção foi exibido no telão.

Com o término da retrospectiva, um assessor de imprensa do clube sugeriu que o casal assistisse a um vídeo "sobre as coisas que realmente importam". Foi aí que, em meio a um vídeo com fotos de momentos que eles viveram juntos desde o começo do namoro e de frases, que Llorente se ajoelhou e pediu Patricia em casamento.

Emocionada, ela aceitou o pedido. Logo após a resposta tão esperada, alguns amigos e familiares apareceram do túnel que dá acesso aos vestiários para festejarem o momento com o casal.