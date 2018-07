Marcos Paquetá diz que falta de atenção custou caro ao Botafogo em derrota no Sul

Depois de vencer a Chapecoense no meio de semana, o técnico Marcos Paquetá esperava por uma boa atuação do Botafogo na partida contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas o time carioca não teve uma boa atuação no domingo e foi derrotado por 3 a 0. A falta de atenção, de acordo com o treinador, foi determinante.

"Faltou concentração. Vamos rever os vídeos do que precisa consertar", garantiu Marcos Paquetá. "Sabia que seria difícil. Nos primeiros 20 minutos, a gente conseguiu frear a volúpia deles, diminuir os espaços, mas em duas situações parecidas tomamos o gol, em uma coisa que a gente já tinha frisado".

Para Marcos Paquetá, o placar de 3 a 0 não refletiu o que aconteceu no jogo porque o Botafogo não merecia perder por uma diferença tão grande. "Acho que a gente merecia um placar menor. Foi exagerado em função do que tinha planejado. A atenção tem que melhorar", disse o treinador.

O técnico alvinegro terá problemas para armar a defesa para o jogo diante do Santos, neste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Gilson recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Antes, o time jogará no Paraguai contra o Nacional, nesta quarta-feira, pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, e o lateral-esquerdo Moisés preocupa o departamento médico por ter sido substituído com fortes dores musculares.