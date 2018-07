Marcos Paquetá diz que fará poucas mudanças no Botafogo: 'Vamos manter o padrão'

O técnico Marcos Paquetá afirmou nesta terça-feira que fará poucas mudanças em seu primeiro jogo oficial no comando do Botafogo diante do Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo, nesta quarta, às 21h45, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia do treinador é manter a estrutura de jogo construída por seu antecessor Alberto Valentim.

"Vamos tentar manter o padrão. Com uma parada, cada jogador volta de uma maneira. A gente está buscando a melhor escalação e ter equilíbrio. Temos grandes chances de fazer um bom jogo, dando tranquilidade ao atleta para jogar", disse em entrevista coletiva.

Apesar da experiência acumulada na carreira, especialmente no Oriente Médio, onde treinou equipes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Iraque, Marcos Paquetá admitiu que está ansioso pela partida em que estreará no comando botafoguense após três semanas de trabalho.

"Essas coisas de nunca venceu lá (o Botafogo jogou três vezes na Arena Corinthians, tem um empate e duas derrotas) não influenciam na minha cabeça. Brasileiro tem jogos difíceis. Frio na barriga e ansiedade todo mundo tem", reconheceu o técnico.

Marcos Paquetá chegou a dizer em outras coletivas que o Botafogo, hoje nono colocado, com 17 pontos, almeja o título da competição nacional. Nesta terça-feira, ele afirmou que a meta da equipe é conquistar uma vaga na Copa Libertadores. "Nosso objetivo é jogar jogo a jogo. A meta é ficar na zona de classificação para a Libertadores. Você tem que trabalhar o mental, físico e o tático dia após dia", concluiu.