Marcos Paulo elogia estilo de Diniz no Fluminense: 'Pede para ser ousado'

O estilo de jogo do técnico Fernando Diniz é conhecido pela posse de bola e toques rápidos. No Fluminense, seu clube atual, ele já recebeu elogios e críticas pela forma como atua em campo. Um de seus defensores é o atacante Marcos Paulo, destaque nas últimas partidas, que revelou nesta terça-feira que o treinador pede sempre ousadia para vencer a marcação adversária.

"Ele (Fernando Diniz) sempre conversa e pede para jogar com a alegria de sempre, pede para ser ousado. Para ir para cima e não ter medo. Às vezes a gente tenta uma jogada mais fácil e ele até briga, diz para fazer o que a gente sabe. Dá muita confiança, acredita na gente", disse o atacante em entrevista coletiva após o treinamento desta terça-feira no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro.

Essa "conversa" de Diniz com Marcos Paulo deu certo para o jogo do último sábado contra o Cruzeiro, no qual o Fluminense goleou por 4 a 1, no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, com grande atuação do atacante - deu assistência para um dos dois gols de João Pedro.

Marcos Paulo, assim como o restante do grupo, treinou nesta terça-feira de olho no confronto contra o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta, em casa, pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. O atacante Pedro, que não está inscrito, ainda se recupera de uma lesão na perna esquerda e ficou na transição física.

"A gente ainda não viu vídeo deles, não sabemos muito, mas é muito importante ganhar deles. Precisamos jogar bem, fazer gols. Precisamos dessa eficiência para chegar lá (na Colômbia) com um bom resultado. Tem que ser um jogo normal. A gente sabe que será um jogo difícil, não tem mais bobo no futebol. Mas defendemos o Fluminense e precisamos mostrar a nossa força. É um mata-mata, precisamos de atenção", disse Marcos Paulo sobre o rival de Medellín.