Marcos pede para torcida palmeirense não esquecer dele

SÃO PAULO - Emocionado após seu jogo de despedida do futebol, realizado na noite de terça-feira, no Pacaembu lotado, o ex-goleiro Marcos fez um pedido nada convencional à torcida do Palmeiras, mas que soou mais como uma declaração de amor ao clube que defendeu por quase 20 anos do que qualquer outra coisa. "Só queria fazer um ultimo pedido: que vocês nunca se esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer de vocês", falou o ídolo palmeirense. "O mais importante para mim era conquistar o torcedor de meu time de infância. Quero que vocês tenham orgulho de mim."

Marcos foi o dono da festa no amistoso entre o time do Palmeiras que foi campeão da Libertadores de 1999 e a seleção brasileira pentacampeã mundial em 2002. Saiu sem ser vazado e ainda marcou um gol de pênalti. "Hoje eu levo para minha casa não só o sentimento de um sonho realizado como de dever cumprido. Hoje vi que sou querido mesmo. Talvez tenha gente mais importante que merecesse uma despedida como essa, mas foi um jogo para eu nunca mais esquecer", disse o ex-goleiro.

Após o término do jogo, Marcos demorou mais de uma hora para aparecer na entrevista coletiva. Afinal, ficou um bom tempo conversando com os amigos - vários ex-jogadores participaram da partida, como Ronaldo, Dida, César Sampaio e Evair, entre outros -, sem contar ainda a fila de gente que apareceu para pegar autógrafos.

Já na sala de entrevista, Marcos brincou quando o aparelho de som deu problema, atrasando ainda mais o compromisso. "Não tem problema, eu já estou aposentado mesmo e não tenho nada para fazer amanhã. Posso acordar a hora que eu quiser", brincou o ex-goleiro. "Talvez o Dida tenha deixado, mas eu bati sério. Falei depois que na sua despedida ele vai lá bater um pênalti em mim."

Marcos falou ainda sobre a fase do Palmeiras, que não é nada boa. E deu dicas do que o time precisa para 2013, quando vai disputar a Série B do Brasileiro. "Milagre não, o Palmeiras está precisando de jogador. Como torcedor comum, eu espero ver contratações chegando agora em dezembro. Talvez precise de mais personalidade do que foi esse ano", avisou o ídolo palmeirense.