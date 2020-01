Marcos Rocha afirma que série invicta contra rival motiva Palmeiras para clássico

O lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, afirmou nesta sexta-feira que o ótimo retrospecto recente contra o São Paulo motiva a equipe para a partida do próximo domingo, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista. A equipe alviverde acumula nove clássicos seguidos sem perder para o rival e quer chegar à inédita marca histórica de dez jogos de invencibilidade diante do clube do Morumbi.

Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, Marcos Rocha foi questionado pela sequência e demonstrou estar surpreso pela hegemonia recente. "É um combustível a mais, uma motivação a mais. Não sabia que poderia ser a maior sequência desse clássico. Vamos ouvir o treinador para que a gente possa conseguir essa vitória e essa marca. Importante ter nosso nome envolvido nisso", disse.

O Palmeiras não perde para o São Paulo desde maio de 2017, quando foi derrotado por 2 a 0 no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, foram seis vitórias palmeirenses em clássicos e três empates. Apesar do jogo ser em Araraquara, o clube alviverde é o mandante e terá todo o estádio a favor para conseguir manter a marca diante do rival, já que a partida terá torcida única.

"Sempre bom jogar dentro de casa, com apoio do nosso torcedor, e, um estádio onde nos sentimos bem. Vamos jogar fora de casa, mas tenho certeza de que nossa torcida vai comparecer e apoiar. Sobre o tabu, a gente quer levar para dentro de campo, tentar manter esse tabu", disse o lateral. Marcos Rocha foi titular e marcou o primeiro gol do time na estreia no Campeonato Paulista com a vitória por 4 a 0 sobre o Ituano.

Na preparação para o clássico, o Palmeiras fez na manhã desta sexta-feira um treino fechado à imprensa na Academia de Futebol. Inicialmente a atividade seria aberta, porém o técnico Vanderlei Luxemburgo optou pela privacidade. "Importante fazer um trabalho mais reservado, ele quer colocar as ideias dele. Um clássico importante contra o São Paulo. Tenho certeza de que vamos fazer um bom jogo", comentou Marcos Rocha.

Sequência do Palmeiras sem derrotas para o São Paulo

27/8/2017 - Palmeiras 4 x 2 São Paulo - Allianz Parque - Campeonato Brasileiro

8/3/2018 - Palmeiras 2 x 0 São Paulo - Allianz Parque - Campeonato Paulista

2/6/2018 - Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Allianz Parque - Campeonato Brasileiro

6/10/2018 - São Paulo 0 x 2 Palmeiras - Morumbi - Campeonato Brasileiro

16/3/2019 - São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Pacaembu - Campeonato Paulista

30/3/2019 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras - Morumbi - Campeonato Paulista

7/4/2019 - Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Allianz Parque - Campeonato Paulista

13/7/2019 - São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Morumbi - Campeonato Brasileiro

​30/10/2019 - Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Allianz Parque - Campeonato Brasileiro