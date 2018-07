Marcos Rocha é novidade no Atlético no 2º amistoso

Nesta terça, o grupo realizou um treino técnico ao fazer o reconhecimento do gramado do estádio da Feira de Eventos de Nantong, palco do amistoso, que tem capacidade para 22 mil pessoas. E Levir repetiu a escalação que fez 3 a 0 no Guizhou Renhe, com apenas uma substituição. Marcos Rocha, recuperado fisicamente, entra no lugar de Alex Silva na lateral direita.

O restante do time foi mantido: Giovanni; Marcos Rocha, Edcarlos, Leonardo Silva e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Maicosuel e Ronaldinho Gaúcho; Diego Tardelli e André. Depois de pegar o Jiangsu Shuntian, o Atlético reencontra o Guangzhou Evergrande, em Nanning City, no próximo sábado.