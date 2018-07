Marcos Rocha e Victor são vetados no Atlético-MG; Rafael Carioca é confirmado

O lateral-direito Marcos Rocha e o goleiro Victor ficaram de fora da lista de relacionados e desfalcarão o Atlético Mineiro na partida contra o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois se machucaram na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, no último domingo, e não se recuperaram a tempo para a partida. Marcos Rocha sofreu um edema na coxa direita e Victor teve um estiramento muscular na região lombar.

A boa notícia é que o volante Rafael Carioca está recuperado e começará entre os titulares. O jogador sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta, na última quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Convocado para a seleção brasileira, a participação do atleta é uma boa notícia para o técnico Tite, que espera contar com ele para os duelos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que serão disputados nos dias 1.º e 6 de setembro.