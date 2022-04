Marcos Rocha estende contrato com Palmeiras até 2023: ‘Decisão muito tranquila’

O Palmeiras renovou o contrato do lateral-direito Marcos Rocha, conforme anunciado pelo clube nesta terça-feira, e firmou um novo vínculo válido até o final de 2023. Até então, o jogador de 33 anos tinha permanência garantida apenas até dezembro da atual temporada. De acordo com Rocha, a decisão de aceitar os termos e garantir mais tempo como jogador do time paulista foi bastante fácil de ser tomada.

"Foi uma decisão muito tranquila, uma única conversa com a diretoria e já chegamos a um acordo bom para todos. Agora é continuar fazendo história, dando sequência vestindo essa camisa. Um clube que no começo tive medo pela pressão, pela cobrança, era um momento de adaptação depois de 13 anos em um único clube. Será que eu iria conseguir conquistar o que conquistei, quebrar as marcas que quebrei com a camisa do Palmeiras?, comentou.

Marcos Rocha chegou ao time alviverde após quatro títulos mineiros, um da Libertadores e um da Copa do Brasil, conquistados vestindo a camisa do Atlético-MG. Já em seu primeiro ano com o uniforme palmeirense, em 2018, venceu pela primeira vez o Brasileirão, antes de acumular dois Paulistas, duas Libertadores e uma Copa do Brasil.

"Estou prestes a fazer 200 jogos com essa camisa, muito feliz pelo momento que venho vivendo. É dar sequência ao trabalho com os pés no chão, tranquilidade, da mesma maneira que cheguei, respeitando a todos. Isso faz com que eu permaneça mais um ano vestindo a camisa do Palmeiras", afirmou o experiente defensor.

Além das conquistas com o clube, Rocha ostenta marcas individuais expressivas, como o fato de ser o único brasileiro a disputar nove edições seguidas da Libertadores, cinco pelo Atlético e quatro pelo Palmeiras. Isso porque ele ainda não foi a campo na atual edição. Quando isso ocorrer, ampliará o recorde para dez, atrás apenas do paraguaio Néstor Camacho, do Olímpia, que disputou 11 edições seguidas.

"Continuar fazendo história." Multicampeão vestindo nossa camisa, Marcos Rocha renovou contrato até o final de 2023! ⚪ Confira os comentários do nosso lateral #AvantiPalestra pic.twitter.com/luIr9U8qNJ — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2022

FLAMENGO PELA FRENTE

Antes de voltar a pensar em Libertadores, contudo, o Palmeiras tem um duelo gigante pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira, contra o Flamengo, em jogo adiantado da quarta rodada. Os dois times, hoje protagonistas de grande rivalidade no futebol nacional, se enfrentam a partir das 19h30, no Maracanã.

Na manhã desta terça, o técnico Abel Ferreira encerrou a preparação com um treino tático de pouco mais de 1 hora de duração. O português separou dois times no gramado e ensaiou situações de jogo, antes de praticar jogadas de bola parada. O único desfalque confirmado para a partida é o zagueiro Luan, ainda se recuperando de uma lesão na coxa.

O Palmeiras pode ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro (Gustavo Scarpa).