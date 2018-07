Marcos Rocha, Felipe Santana e Cazares ampliam lista de desfalques do Atlético-MG

O técnico Oswaldo de Oliveira definitivamente terá que quebrar a cabeça para escalar o Atlético-MG diante do Bahia. Neste sábado, o lateral Marcos Rocha, o zagueiro Felipe Santana e o meia Cazares se juntaram à ampla lista de desfalques da equipe para o confronto que acontecerá no domingo, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Oswaldo surpreendeu ao anunciar a lista de relacionados sem estes três nomes, todos lesionados. Marcos Rocha sentiu dores musculares na coxa direita, Felipe Santana sofreu lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito e Cazares torceu o tornozelo direito.

Assim, o setor que mais preocupa é a defesa. Afinal, os titulares Leonardo Silva, suspenso, e Gabriel, que sofreu uma pancada na cabeça, já estavam fora. Felipe Santana era nome certo para substitui-los, mas agora também será desfalque. Erazo, Matheus Mancini e Bremer, então, brigarão por duas vagas.

Na lateral direita, Carlos César deve entrar na vaga de Marcos Rocha, enquanto Roger Bernardo e Yago brigam pela vaga do suspenso Adilson no meio de campo. Fred também está fora por suspensão e deve dar lugar a Rafael Moura. A única boa notícia é o retorno de Otero, que deve substituir Cazares.

Com tantos problemas, Oswaldo deve escalar o Atlético-MG no domingo com: Victor; Carlos César, Bremer (Erazo), Matheus Mancini e Fábio Santos; Yago (Roger Bernardo), Elias, Otero, Valdívia e Robinho; Rafael Moura.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Cleiton

Laterais: Carlos César, Fábio Santos e Mansur

Zagueiros: Erazo, Bremer e Matheus Mancini

Volantes: Gustavo Blanco, Elias, Yago e Roger Bernardo

Meias: Marlone, Otero, Valdívia e Marco Túlio

Atacantes: Luan, Robinho, Capixaba e Rafael Moura