Marcos Rocha ironiza propostas por Ronaldinho Gaúcho

"A cobiça para cima dele (Ronaldinho) é grande agora. Quando estava na fase ruim, ninguém queria ele. Agora todo mundo quer, mas espero que ele fique, pois é muito importante", observou Marcos Rocha.

O lateral também destacou quanto Ronaldinho tem sido importante na campanha que pode resultar no vice-campeonato do Brasileirão, melhor posição do Atlético desde 1999. "A gente sabe da importância que ele teve este ano. Nos seis meses em que veio mudou a cara do Atlético."

O Fluminense é um dos times que quer Ronaldinho para a Libertadores 2013. No Santos, Neymar já conversou com o craque gaúcho - ainda que de brincadeira - para levá-lo para a Vila Belmiro. Marcos Rocha engrossa o coro dos que querem que Ronaldinho permaneça na Cidade do Galo. "A gente espera que ele fique. Pelo que pode nos representar, nos ajudar, o Ronaldinho é importante, espero que o presidente possa fazer o impossível para segurar ele."