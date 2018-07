Marcos Rocha projeta vaga do Atlético Mineiro no G6

O lateral-direito Marcos Rocha reconheceu nesta segunda-feira a queda no rendimento do Atlético-MG na temporada, mas destacou a importância do trabalho do técnico Rogério Micale na recuperação. A equipe acumula três vitórias consecutivas, subiu na tabela do Brasileirão e chegou à final da Copa da Primeira Liga. A decisão será contra o Londrina, no Paraná, em 8 de outubro.

"No começo do ano, fomos campeões mineiros. Depois, tivemos uma baixa de rendimento, que acabou nos atrapalhando em duas competições importantes, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Novamente, a nossa equipe vem se reencontrando, chegamos a mais uma final da (Copa) Primeira Liga. (Agora) É respeitar o trabalho do Micale, continuar se ajudando dentro de campo para que as coisas possam fluir naturalmente, como aconteceu no início", afirmou o lateral.

Suspenso, Marcos Rocha não enfrentará o Palmeiras, próximo adversário no Campeonato Brasileiro, sábado, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O atleta acredita que uma vitória sobre o clube alviverde será fundamental para as pretensões da equipe atleticana na competição.

"(Importância de vencer o Palmeiras) Para a nossa luta, para chegar no G6. A gente falou da sequência de três vitórias, mas temos que pensar em algo maior. Quem sabe emendar a quarta vitória consecutiva, dentro de nossa casa, com apoio de nosso torcedor. Essa vitória pode nos colocar de vez na briga pelo G6", projetou.

O elenco do Atlético se reapresentou na tarde desta segunda na Cidade do Galo, em Vespasiano, para iniciar os treinamentos para o duelo de sábado. Os jogadores que participaram da vitória sobre o Paraná, na semifinal da Primeira Liga, fizeram trabalhos regenerativos. Os demais realizaram trabalhos táticos e técnicos sob o comando de Rogério Micale.

Com 29 pontos, o time atleticano ocupa a 10ª posição na tabela do Nacional. Neste momento, são apenas dois pontos atrás do Cruzeiro, sexto colocado e primeiro clube do G6, grupo que integra a zona de classificação para a Copa Libertadores.