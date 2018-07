Marcos Rocha retorna ao Atlético-MG e Luan é desfalque por contusão

O retorno de Marcos Rocha deverá será a principal novidade do Atlético Mineiro na partida contra o Botafogo, neste domingo, no Engenhão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito está recuperado de uma lesão no tendão da coxa esquerda, vem treinando normalmente nos últimos dias e será aproveitado por Roger Machado, como o técnico indicou em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"O trabalho de hoje, em campo aberto, foi muito para a gente prestar atenção na desenvoltura do Rocha. Ele já vem treinando há sete, oito dias com bola. Fez, hoje, o primeiro trabalho em campo mais aberto e se comportou bem. Amanhã, vamos ver como ele virá desse trabalho, mas a ideia é poder utilizá-lo no final de semana para dar a ele esse retorno ao jogo competitivo o mais rápido possível, porque é um jogador sempre importante para a gente", comentou.

Titular do Atlético-MG, Marcos Rocha revelou que não foi fácil ficar fora da equipe por mais de um mês. A última vez que o lateral-direito entrou em campo foi em 31 de maio, quando se lesionou durante partida contra o Paraná pela Copa do Brasil.

"Um mês e uma semana parado, só acompanhando pela TV, sempre torcendo, passando energia positiva. Antes do jogo, sempre mandando aquela mensagem de apoio. Ficar fora de um clássico, de jogos decisivos, pela Libertadores e Copa do Brasil, incomoda. Mas estou voltando força máxima e espero entrar no ritmo deles o mais rápido possível", afirmou.

Se o retorno de Marcos Rocha é certo, ainda não há uma definição sobre qual será a formação do Atlético-MG diante do Botafogo, pois há a possibilidade de Roger poupar alguns titulares. De qualquer forma, o lateral ressaltou a importância de o time conquistar um bom resultado no Engenhão e ampliar a sua recuperação após um início ruim no Brasileirão.

"Independente da decisão do Roger, se vai escalar todo mundo ou mesclar, temos que entrar com força máxima par buscar os três pontos. Será muito importante mais uma vitória fora de casa, é um jogo difícil, e a gente sabe que, se vencer mais uma fora, temos tudo para conseguir uma sequência forte, que vai nos colocar novamente na briga pelo Brasileiro", disse.

Se Marcos Rocha está de volta, o Atlético-MG sofreu nova baixa. O atacante Luan, que havia ficado de fora dos últimos jogos do time por cansaço muscular, teve detectado um edema na coxa esquerda. Não há uma previsão sobre quando ele estará à disposição de Roger novamente.

Luan se junta no departamento médico do Atlético-MG aos zagueiros Leonardo Silva, Erazo e Felipe Santana, ao lateral-direito Carlos César e ao volante Lucas Cândido.