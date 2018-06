Marcos Rocha revela ansiedade para estreia em dérbi paulista

O lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, revelou ansiedade por um estreia que terá pelo clube nos próximos dias. O jogador trazido do Atlético-MG vai disputar no sábado pela primeira vez um clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, e afirmou viver uma expectativa diferente, mesmo depois de ter enfrentado por diversas vezes a rivalidade em Minas Gerais com o Cruzeiro.

"É um clássico que mexe com a torcida, mexe com os jogadores. Para mim, vai ser o primeiro. Tem a importância de vencer clássicos para dar continuidade ao nosso trabalho, confiança ao nosso grupo. Vamos nos preparar bem para conseguir essa vitória", disse o jogador em entrevista para a TV Palmeiras. Marcos Rocha reforçou o time no início desta temporada e tem sido titular.

Marcos Rocha afirmou que o time tem a vantagem de poder enfrentar o Corinthians depois de uma semana sem partidas. "Temos uma semana de trabalho cheia, vamos nos preparar muito bem para enfrentar nosso adversário no sábado", disse. A partida será na arena do rival, na tarde de sábado.

O lateral lamentou o empate sem gols com a Ponte Preta, no domingo, em Campinas, em jogo marcado pelo campo bastante pesado por conta da chuva. "Faltou também um pouco de sorte, no segundo tempo criamos oportunidades para sair com a vitória, mas temos que parabenizar todos pela entrega. A gente vai valorizar esse ponto porque estamos na liderança e ainda não sofremos nenhuma derrota", disse.