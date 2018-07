Marcos Rocha tem lesão muscular na coxa e desfalca Atlético-MG

O técnico Levir Culpi terá mais um problema para montar o Atlético-MG nas próximas partidas. O lateral-direito Marcos Rocha passou por exames médicos nesta terça-feira que diagnosticaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Por isso, ele sequer viajou com a delegação para o Rio, onde a equipe mineira pega o Flamengo nesta quarta-feira.

Marcos Rocha deixou a partida diante do Figueirense, no domingo, reclamando de dores na coxa. Após a realização dos exames, a contusão foi comprovada. A assessoria atleticana não divulgou o tempo de afastamento, mas o jogador deve ficar fora também dos confrontos diante do Inter, neste sábado, pelo Brasileirão, e do Palmeiras, semana que vem, pela Copa do Brasil.

Com a contusão, Marcos Rocha se junta aos volantes Pierre e Leandro Donizete, ao zagueiro Réver e ao atacante Guilherme, todos afastados por contusão. Diante do Flamengo, a equipe ainda não contará com o zagueiro Leonardo Silva, que está suspenso.