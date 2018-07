Marcos Rocha vê Atlético-MG concentrado para ser vice

Para chegar ao vice-campeonato, o Atlético-MG precisa ganhar o clássico contra o Cruzeiro, no domingo, pela última rodada, e ainda torcer por um tropeço do Grêmio diante do Inter no mesmo dia. "Queremos buscar o segundo lugar para conseguir essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Temos que fazer a nossa parte para que a gente possa ser coroado no final", disse Marcos Rocha.

Um dos destaques do Atlético-MG na temporada, chegando até a ser convocado para defender a seleção brasileira no Superclássico das Américas, Marcos Rocha também lembrou nesta quarta-feira da dificuldade de enfrentar o rival Cruzeiro no domingo. Mas ressaltou que a preparação atleticana tem sido muito boa e que a expectativa é terminar o ano com mais uma vitória.

"Temos que terminar o ano vencendo para coroar todo o trabalho que fizemos. Então, precisamos nos preparar bem durante semana e ter frieza porque a gente sabe que é um clássico, um jogo difícil, que pode ser decidido em detalhes", avisou Marcos Rocha, que volta ao time titular após ter cumprido suspensão na última rodada, quando o Atlético-MG derrotou o Botafogo no Rio.