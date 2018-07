Marcos Rocha vê Atlético-MG 'mais confiante' para pegar o Sport após vitória

O Atlético-MG conseguiu espantar a má fase como mandante na última quarta-feira, ao vencer o São Paulo por 1 a 0 no Independência. Este foi apenas o quarto triunfo da equipe em casa em 14 partidas do Campeonato Brasileiro, resultado que deixou os jogadores aliviados.

O lateral Marcos Rocha, por exemplo, admitiu nesta quinta-feira que além de acabar com o mau momento em casa, o triunfo serviu para embalar o Atlético-MG na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe visita o Sport na Ilha do Retiro, pela 28.ª rodada.

"O resultado dá mais confiança. Já fizemos grandes jogos na Ilha do Retiro, então, acho que temos que chegar lá, tentar impor o nosso jogo, para que a gente possa conseguir os três pontos", declarou o lateral em entrevista coletiva.

Em um campeonato embolado como este Brasileirão, o triunfo afastou o Atlético-MG da zona do rebaixamento e imediatamente o aproximou da luta por uma vaga na Libertadores. Curiosamente, é justamente o desempenho fora de casa que mantém vivo este sonho pelo torneio continental, já que o time é terceiro melhor visitante da competição.

"Fora de casa, a gente já vem fazendo um belo trabalho, somando pontos. Então, é continuar assim. Como eu falei, temos que seguir nos provando, ir para cima deles e tentar somar os pontos necessários", projetou Valdivia para a partida de domingo.

O elenco do Atlético-MG se reapresentou nesta quinta na Cidade do Galo. Enquanto os reservas fizeram uma atividade com bola no gramado, os titulares participaram de um treino regenerativo na parte interna do CT. O meia Cazares, que torceu o tornozelo contra o São Paulo, realizou tratamento, mas não deve ser problema para encarar o Sport.