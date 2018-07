Marcos Senna iguala recorde atuações pelo Villarreal no Espanhol VILLARREAL - O volante brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna entrou em campo neste sábado pela 219ª vez com a camisa do Villarreal e igualou a marca do argentino Rodolfo Arruabarrena como jogador com maior número de partidas pela equipe na Primeira Divisão do Campeonato Espanhol.