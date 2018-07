Marcos será 8º atleta com mais jogos pelo Palmeiras

A partida contra o Atlético Paranaense, quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, será especial para Marcos. O goleiro se tornará o oitavo jogador com mais partidas disputadas pelo Palmeiras, já que chegará aos 489, superando o ex-atacante Nei. Ademir da Guia, com 901 jogos, é o atleta que mais defendeu o time.

"É sempre um momento especial atingir novos recordes, pois cada vez mais a gente entra para a história do clube. Mas, neste momento, estou bastante focado no jogo contra o Atlético-PR. Será um duelo duríssimo, de dois times que já provaram ter capacidade. Nós estamos vindo para a Arena preparados, mas desde já respeitando nosso adversário", afirmou, ao site oficial do clube

Marcos estreou pelo Palmeiras em maio de 1992, em amistoso contra o Esportivo de Guaratinguetá. Pelo clube, ele foi campeão da Libertadores (1999), do Campeonato Brasileiro (1993 e 1994), da Copa do Brasil (1998), da Copa Mercosul (1998), do Campeonato Paulista (1994, 1996 e 2008), do Torneio Rio-São Paulo (2000), da Copa dos Campeões (2000) e do Campeonato Brasileiro da Série B (2003).