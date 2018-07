Marcos só definirá futuro no Palmeiras após as férias

O contrato entre Marcos e Palmeiras vai até o final deste ano. O goleiro pretende jogar pelo menos mais uma partida oficial antes de sua despedida dos gramados e, para tanto, já afirmou que aceitaria até mesmo um contrato por salário simbólico. A diretoria chegou a sugerir que ele participasse do amistoso contra o Ajax, marcado para o dia 14 de janeiro, no Pacaembu, mas ele sonha em se despedir em um jogo oficial.

De acordo com o Palmeiras, a decisão pela reapresentação de Marcos mesmo sem que se tenha definido o seu futuro foi tomada em una reunião logo após o término do Brasileirão, da qual participaram também o gerente de futebol César Sampaio e o vice-presidente de futebol Roberto Frizzo. Ainda segundo o clube, a discussão com relação ao futuro do goleiro só se dará ao fim das férias.

Marcos tem dores crônicas nos joelhos e, por isso, ficou de fora das 14 últimas rodadas do Brasileirão. Seu último jogo foi no dia 17 de setembro, no empate em 1 a 1 com o Avaí, no Estádio da Ressacada. No ano, ele atuou em 27 partidas. O goleiro tem 530 jogos com a camisa do Palmeiras, sendo o sétimo atleta que mais defendeu as cores do clube.