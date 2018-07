Marcos vai viajar com delegação do Palmeiras ao Ceará

SÃO PAULO - Marcos vai voltar a se juntar ao elenco do Palmeiras na semana que vem. Agora um goleiro aposentado, o ídolo da torcida vai fazer sua estreia como profissional do marketing alviverde na viagem para Fortaleza. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Horizonte, às 21h50, em Horizonte (CE), pela Copa do Brasil.

"Vou trabalhar para agregar valor as ações da marca Palmeiras e realizar ativações em diversas áreas, principalmente voltadas para o torcedor. É uma experiência nova, mas nada diferente daquilo que eu já fazia quando também jogava", comentou o novo embaixador do Palmeiras.

Marcos, porém, lembrou que agora terá um contato mais direto com o torcedor. "Como jogador, eu tinha pouco contato porque ficava concentrado. Agora, vou poder ter uma relação mais próxima e sem o compromisso de ter que jogar."

Na viagem para Fortaleza, Marcos vai ter um encontro com torcedores locais, que serão sorteados após se inscreverem no site oficial do clube. O goleiro vai interagir com esses torcedores, que terão a oportunidade única de conhecer o seu ídolo de perto.

"É uma forma de promover a marca do clube associada à imagem de ex-atletas que fizeram história no Palmeiras. A gente sabe que o fanatismo do torcedor não está apenas em São Paulo. Na região Nordeste temos milhares de palmeirenses apaixonados e a minha ida para Fortaleza será uma maneira de ter um contato maior com esses torcedores", comentou Marcos.