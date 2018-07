Marcos Vinícius se recupera e deve ser inscrito pelo Cruzeiro na Libertadores O meia Marcos Vinícius deve reforçar o Cruzeiro no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo, que está marcado para o dia 6 de maio, no Morumbi. Recuperado de lesão na coxa direita, ele agora está entregue à preparação física e logo deve ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira. O jovem, de 19 anos, lamenta o problema que o afastou do time quando começava a se firmar e espera deixar os problemas no passado.