Marcos vira guia turístico e acompanha visita de torcedores na Academia

SÃO PAULO - O departamento de marketing do Palmeiras, em conjunto com a agência de viagens do clube, realizou no último sábado uma visita de torcedores à Academia de Futebol a fim de que eles conhecessem onde os atletas treinam. Todas as dependências do CT foram mostradas. E um dos guias turísticos foi o ex-goleiro Marcos. "Essa é uma maneira de eu ficar mais próximo dos torcedores e viver um momento diferente. Sei o quanto é importante para o clube esse tipo de ação. O sonho do torcedor é estar ao lado dos seus ídolos e conhecer os locais onde eles treinam e jogam. E o Palmeiras conseguiu agregar tudo isso em um só evento", disse o eterno goleiro do Palmeiras, sem perder o bom humor. "Passei os últimos 20 anos da minha vida mais na Academia de Futebol do que na minha própria casa. Acho que tenho competência suficiente para ser monitor e guia do centro de treinamento."

Os torcedores passaram pela sala do treinador, fisioterapia, enfermaria, musculação e sala de imprensa, além dos campos, ginásio, caixa de areia e alguns outros departamentos. Durante a visita, eles chegaram a se encontrar com o goleiro Bruno, que se recupera de lesão. Até o fim do ano, a Palmeiras Tour vai realizar mais oito dias de visitas, sempre aos sábados - por isso não garantem que os torcedores conseguirão encontrar os jogadores do time.

As inscrições para o passeio com Marcos de guia poderão ser feitas no site Palmeiras Tour (http://www.palmeirastour.com.br). Os sócios Avanti pagam R$ 30. Para os torcedores comuns, o ingresso da visita é de R$ 40. Outro evento que será realizado pelo departamento de marketing do clube é a possibilidade de torcedores jogarem com ex-jogadores na Academia de Futebol dia 19 de outubro. Evair e Amaral serão alguns dos participantes. Serão realizados oito jogos-treinos de 30 minutos cada a partir das 9h da manhã. O último jogo acaba às 17h. Para esse evento, os torcedores ganham uniformes oficiais do Palmeiras, participam de preleção e aquecimento antes das partidas e ainda têm acesso ao vestiário e sala de imprensa. O torcedor Avanti pode participar da brincadeira se pagar R$ 690. Os demais palestrinos, desembolsam R$ 790.