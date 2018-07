Marcos volta de empréstimo e quer se firmar no Cruzeiro

O jogador, que já foi emprestado para Ipatinga, Itaúna-MG, Bahia (duas vezes) e Avaí, agora acha que chegou sua vez de se firmar no Cruzeiro. "Tive a base toda no Cruzeiro e sempre quis vestir essa camisa no time profissional por muitos anos. Cheguei e quero me firmar. Trabalhei para estar aqui, é uma equipe grande. Dei minhas voltas aí, mas, graças a Deus, estou de volta", afirmou o lateral.

Marcos revelou que esteve no ano passado com o agora presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, e que ouviu dele a promessa de, se continuar jogando bem no Bahia, ganhar uma chance no elenco celeste em 2012. "Ele me disse que se eu mantivesse aquele ritmo, ele iria querer contar comigo no elenco do Cruzeiro. E foi o que acabou acontecendo. Me apresentei e vou dar o meu melhor", disse Marcos.

Para o torcedor que não o conhece tão bem, o lateral se apresenta. "Sou mais ofensivo. Gosto de servir os atacantes, ir à linha de fundo e fazer os cruzamentos", explicou o jogador, único lateral-direito do elenco.