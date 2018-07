Marfinenses terão Drogba e base forte na Copa Africana

ABIDJÃ - O técnico da Costa do Marfim, Sabri Lamouchi, anunciou nesta quinta-feira uma lista de 23 jogadores convocados para defender o país na Copa Africana de Nações, que será realizada entre os dias 19 de janeiro e 10 de fevereiro de 2013, na África do Sul. Como não poderia ser diferente, o principal nome desta convocação foi o atacante Drogba, ex-Chelsea e hoje jogador do Shanghai Shenhua, da China.

Na competição continental, Lamouchi terá o goleador como principal trunfo e apostará em uma base forte de jogadores bastante experientes, sendo que Emmanuel Eboué, Didier Zokora, Boubacar Barry, Arthur Boka, Siaka Tiene e os irmãos Kolo e Yaya Touré vão disputar a Copa Africana pela quinta vez consecutiva.

A lista de convocados traz apenas quatro jogadores que não estiveram na edição passada da competição, realizada no início deste ano, quando a Costa do Marfim acabou sendo surpreendida pela Zâmbia, campeã nas disputas por pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Entre os poucos inexperientes, o terceiro goleiro Sangaré Badra Ali nunca defendeu a seleção do país, enquanto o defensor Ismael Traoré deverá ter a sua primeira chance de jogar a Copa Africana.

O comandante da Costa do Marfim divulgou uma lista com três goleiros, sete jogadores que atuam no setor defensivo, outros sete meio-campistas e seis atacantes. Esse grupo de jogadores realizará dez dias de preparação em Abu Dabi entre os dias 6 e 16 de janeiro. Neste período, a equipe marfinense fará um amistoso contra o Egito no dia 14.

Lamouchi admite que poderá anunciar possíveis alterações nesta lista de 23 convocados, mas deixou claro que só irá promover mudanças se isso for realmente necessário. Para evitar um clima de disputa interna e de insegurança no grupo durante o período de preparação para a Copa Africana, ele já adiantou que estes atletas já são os escolhidos para defender o país na competição.

A Costa do Marfim estará no Grupo D do torneio continental, que também contará com Tunísia, Argélia e Togo. A estreia será contra os togoleses, no dia 22 de janeiro, em Rustemburgo.

Confira a lista de 23 convocados da Costa do Marfim para a Copa Africana:

Goleiros: Boubacar Barry (Lokeren), Badra Ali Sangare (IAFC) e Daniel Yeboah (Dijon).

Defensores: Soulemanye Bamba (Trabzonspor), Arthur Boka (Stuttgart), Emmanuel Eboué (Galatasaray), Igor Lolo (Kuban Krasnodar), Siaka Tiené (Paris Saint-Germain), Kolo Touré (Manchester City) e Ismaël Traoré (Stade Brest).

Meio-campistas: Max Gradel (St Etienne), Abdul Razak (Manchester City), Romaric (Zaragoza), Didier Ya Konan (Hannover), Ismael Tioté (Newcastle), Yaya Touré (Manchester City) e Didier Zokora (Trabzonspor).

Atacantes: Wilfried Bony (Vitesse Arnhem), Didier Drogba (Shanghai Shenhua), Gervinho (Arsenal), Salomon Kalou (Lille), Arouna Koné (Wigan) e Lacina Traore (Anzhi Makhachkala).