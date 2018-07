Marfinenses terão prêmio em dobro se conseguirem vaga

Nesta terça-feira, contra a Grécia, pode avançar até com um empate, mas a federação de futebol da Costa do Marfim dobrou a premiação para estimular os jogadores a superar o rival europeu. "No que diz respeito à premiação, não falamos sobre isso. É uma coisa que não partiu dos jogadores, não pedimos nada, mas foi bom terem dobrado. De qualquer forma, estamos concentrados e continuamos com a mesma determinação", diz o meio-campista Gradel.

Os jogadores evitam falar em valores, mas as cifras para cada atleta giram em torno de 36 mil euros pela classificação à próxima fase. O estímulo veio também em um momento que o grupo recebia a notícia da morte de Ibrahim Touré, irmão de Yaya e Kolo Touré, dois jogadores experientes da equipe. Para Gradel, é o momento de o elenco mostrar união. "Temos de nos levantar. Estamos aqui para fazer tudo que puder para nossa nação. Vamos aproveitar ao máximo, foram dois anos de sacrifício e não temos qualquer arrependimento", afirma.

O técnico Sabri Lamouchi já conversou com seus atletas sobre a importância da partida, que pode colocar a seleção africana pela primeira vez entre as 16 melhores do mundo, o que seria um prêmio para uma geração que tem Didier Drogba, Gervinho e Yaya Touré. "A importância está aí, temos plena consciência dela. Sabíamos que seria difícil, mas queremos avançar. Precisamos entrar bem na partida, ser pacientes e não cometer erros. Vamos jogar com tudo", conclui o comandante.