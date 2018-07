Mariano anuncia acerto com Bordeaux e saída do Flu

RIO - O empresário do lateral-direito Mariano, Marcelo Robalinho, anunciou no final da tarde desta quarta-feira, através do Twitter, o acerto com o Bordeaux, da França. Logo depois, o próprio jogador utilizou a mesma ferramenta para comunicar sua saída do Fluminense.

"Galera, é uma emoção estranha. Ao mesmo tempo que estou feliz com a ida à Europa para um grande clube, também estou triste por sair do Flu. Muitas coisas pesaram para mim e vocês podem ter certeza que o que menos pesou foi o dinheiro", escreveu Mariano.

Na manhã desta quarta-feira, o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, já havia dito que a permanência do lateral-direito seria "muito difícil". Agora, o clube carioca busca um substituto para Mariano, que pode ser Bruno Vieira, do Figueirense.

O Fluminense ainda não confirmou a saída de Mariano, mas tem apenas 10% dos direitos do jogador - a outra parte pertence a investidores. Com 25 anos, o lateral está no clube carioca desde 2009, mas começou a se destacar no ano passado, quando teve papel decisivo na conquista do título brasileiro e chegou até a ser convocado para defender a seleção.