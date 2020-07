Mariano chega a Belo Horizonte para fazer exames e assinar com Atlético-MG

O novo reforço do Atlético Mineiro para a sequência da temporada 2020 já está em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, Mariano, que teve sua contratação anunciada pelo presidente Sergio Sette Câmara no fim da noite de quarta, desembarcou na cidade para assinar seu acordo com o clube. O empresário Marcelo Robalinho publicou foto ao lado do jogador, embarcado em São Paulo.

Mariano estava desde 2011 fora do futebol brasileiro. Ele vinha atuando pelo Galatasaray, mas não renovou o seu contrato com o time da Turquia, ficando livre para se acertar com o Atlético-MG, clube pelo qual teve uma rápida passagem, em 2008.

Leia Também Fundo da Arábia Saudita retira oferta de compra do Newcastle após polêmicas

A contratação de Mariano atende a um pedido do técnico Jorge Sampaoli, a quem dirigiu durante a sua passagem pelo Sevilla. "Recomendei a contratação de Mariano, porque já conheço, estava jogando no Galatasaray, está com ritmo. Conseguir um lateral-direito com ritmo era difícil, e Mariano me conhece, o tempo de adaptação será menor", afirmou o treinador na noite de quarta, após o triunfo do Atlético por 4 a 0 sobre o Patrocinense, em duelo válido pelo Campeonato Mineiro.

Mariano, de 34 anos, agora será submetido a exames médicos e de coronavírus para passar a treinar sob o comando de Sampaoli, que tem Guga e Mailton como outras opções para a lateral direta no elenco. E como vinha em atividade, poderá ser aproveitado já no início do Campeonato Brasileiro - a estreia do Atlético será em 9 de agosto, diante do Flamengo, no Maracanã.

Tendo iniciado a sua trajetória no futebol pelo Guarani, Mariano também acumula passagens por Ipatinga, Cruzeiro, Fluminense e Bordeaux, além do próprio Atlético, Sevilla e Galatasaray.