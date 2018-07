Mariano descarta descanso e diz viver sua melhor fase

Presente em todas as 20 partidas do Fluminense no ano, Mariano quer ir para o jogo no Engenhão e rechaça ser poupado. "Eu quero jogar sempre. Se o Enderson me perguntar, vou dizer que prefiro entrar, manter o ritmo, estar em campo."

Apesar da temporada irregular do Fluminense até aqui, Mariano acredita que individualmente está jogando o seu melhor futebol: "Estou numa boa fase, me sentindo muito bem. Acho que, fisicamente, me encontro no melhor momento da minha carreira. Jogar todas as partidas é meu objetivo porque dá uma sequência de crescimento", revela.

Se na lateral-direita Mariano é absoluto, na esquerda, Carlinhos, que foi titular no início da temporada, está prestes a voltar. Ele está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo e voltou a trabalhar com o grupo normalmente nesta quarta-feira.