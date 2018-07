Mariano diz que clássico será uma final para Fluminense O Fluminense não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro, período em que perdeu a liderança para o Cruzeiro. E para retomar o bom momento na competição, o lateral-direito Mariano afirmou que a equipe de Muricy Ramalho precisa encarar o clássico com o Botafogo, no domingo, como se fosse uma final.