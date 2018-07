Mariano espera colocar nome na história do Fluminense

"É o sonho de qualquer jogador colocar o nome na história de um clube como o Flu. Será uma conquista pessoal, mas depois de uma conquista coletiva. Vou me esforçar como sempre e sei que pode ser um feito maravilhoso colocar meu nome para sempre nesse clube", comentou o lateral-direito.

Um dos principais jogadores na boa campanha do Fluminense, Mariano minimizou sua participação e preferiu destacar o conjunto. "Fico feliz por ter metas e coisas boas no Flu. Vejo que foi um trabalho de todos. Só eu não faço a diferença, é fruto de todos do grupo. Coisas que conquistamos no dia-a-dia de trabalho com muito empenho e dedicação", finalizou.