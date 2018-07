Mariano garante foco no Brasileiro e quer seleção

A intertemporada tem como finalidade preparar o elenco do Flu para a estreia do Brasileirão, no domingo, dia 22, contra o São Paulo. "Vai ser muito importante essa última semana na Granja antes da estreia no Brasileiro, que é um dos campeonatos mais disputados do mundo. Infelizmente, não conquistamos o Carioca e a Libertadores, mas já ficaram para trás, é passado. O foco agora é a defesa do título brasileiro e faremos de tudo para conquistá-lo de novo", comenta Mariano.

O lateral-direito ainda não conhece a Granja Comary, mas planeja uma volta. Convocado por Mano Menezes para dois amistosos em outubro do ano passado, Mariano sonha em estar presente na lista que será divulgada no dia 19 de maio, para mais dois jogos amistosos e, assim, se firmar no grupo para a Copa América.

"Depois de ter sido lembrado pela primeira vez, é normal esperar uma nova oportunidade. Trabalho todos os dias para estar no melhor da minha forma física para, quem sabe, voltar à seleção, que é o ponto máximo da carreira de qualquer jogador", que disputa posição com Daniel Alves e Maicon, dois dos melhores do mundo na posição.

O grupo treinou neste sábado nas Laranjeiras e foi dispensado para só retornar na segunda-feira pela manhã, quando viajará a Teresópolis. A concentração na Granja Comary segue até o sábado, dia 21, véspera da estreia no Brasileirão.