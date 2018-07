Mariano pede que Fluminense respeite o Goiás

"Esse é o pensamento dos times que estão nas últimas colocações, lutar até as forças se acabarem. Temos que nos duplicar para atuar contra o Goiás, pois somos exemplos vivos de que um time, quando se junta para fugir do rebaixamento, ganha uma força muito grande", afirmou o lateral, lembrando que o Fluminense quase foi rebaixado no ano passado.

Para superar o Goiás em casa, Mariano apostou na força da torcida do Fluminense. "Para nós é maravilhoso poder ter esses torcedores ao nosso lado. Queremos fazer o melhor para dar felicidades para eles. Vamos tentar jogar juntos nesta partida tão importante para nós, pois todos saem ganhando quando isso ocorre", comentou.