Mariano se apresenta e diz estar pronto para reforçar Atlético-MG contra América

O lateral-direito Mariano, de 34 anos, se apresentou oficialmente, nesta terça-feira, como jogador do Atlético-MG. Com seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o atleta poderá ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para a partida desta quarta-feira, contra o América, no Independência, às 21h30, pelo segundo jogo da semifinal do Mineiro.

Mariano retorna ao futebol brasileiro após nove temporadas e meia na Europa, onde atuou por Bordeaux (França), Sevilla (Espanha) e Galatasaray (Turquia). "Estou bastante feliz por estar aqui, por retornar, e espero poder ajudar da melhor maneira possível, fazer o meu melhor e dar bastante alegria para a massa atleticana", disse o 15º reforço atleticano em 2020, o sétimo desde o início da pandemia.

O atleta aproveitou para explicar como foi a negociação com o Atlético, graças à interferência e amizade de Sampaoli. "Tivemos um contato muito bom na época em que trabalhamos juntos no Sevilla, terminamos em quarto na Liga. Quando ele veio para o Brasil, mandei mensagem para ele e, quando acabou o campeonato, também dei os parabéns pelo trabalho que ele fez no Santos. Ele sabia que eu estava em término de contrato no Galatasaray e me perguntou se eu gostaria de voltar. Ele veio para o Atlético e me perguntou se eu viria, caso pintasse alguma situação. Estamos aqui e, com certeza, vamos fazer um bom trabalho também", disse o lateral, que assinou contrato até o fim de 2022.

Mariano afirmou que o estilo adotado pelo treinador argentino se assemelha muito com o utilizado no Sevilla. "Como já trabalhamos juntos, tenho essa facilidade de entender mais rapidamente o trabalho dele. Vi alguns jogos do Atlético, acompanhei o último jogo, e é o estilo que a gente jogava no Sevilla. Quando ele chegou lá, tivemos que nos adaptar o mais rápido possível porque é um estilo de jogo diferente, pegado, agressivo, que necessita estar bem fisicamente. Ele cobra muito nos treinos para que, na hora do jogo, seja feito o que ele passou durante a semana."

O defensor revelou que estava em atividade na Turquia. "Realmente, eu estava atuando, jogando. Com a questão da viagem, tem mais ou menos uma semana que fiquei sem ação, mas já vou me preparar e conversar com o Sampaoli também para tentar ajudar da melhor maneira possível. Não sei se nesse próximo jogo, mas a gente vai se preparar e tentar estar o melhor possível fisicamente para poder ajudar a equipe."

Antes da carreira internacional, Mariano iniciou no Guarani (2005/2006), passou pelo Ipatinga (2007), depois por Tombense (2007/2009), Cruzeiro (2007), Ipatinga (2007), Atlético-MG (2008) e Fluminense (2009), equipe que ganhou o Brasileiro de 2010 e foi eleito o melhor lateral-direito do País. Neste momento, o jogador vai disputar posição com Guga (titular) e Maílton.