Marica e Almeida são suspensos por 3 jogos no Alemão Os atacantes Ciprian Marica, do Stuttgart, e Hugo Almeida, do Werder Bremen, foram suspensos por três partidas no Campeonato Alemão, por conta das respectivas expulsões nos jogos da rodada de sábado. As punições foram impostas nesta segunda-feira pela Federação Alemã de Futebol.