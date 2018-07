Marília anuncia ex-zagueiro Bruno Quadros como técnico

Após cogitar recuar na demissão do técnico Luís dos Reis, que caiu na última segunda-feira, o Marília anunciou um novo treinador para o Campeonato Paulista. Em meio a uma crise financeira e administrativa, o time acertou a chegada do técnico Bruno Quadros, de apenas 38 anos.

Com passagens por Linense e Duque de Caxias, o ex-zagueiro do Flamengo tenta tirar o Marília da lanterna do Grupo C do Paulistão, ainda sem pontuar. A estreia será já nesta quinta-feira contra a Ponte Preta, em Campinas. Bruno Quadros foi um consenso entre a diretoria e membros do Conselho Deliberativo. "Estamos confiantes em fazer com que o Marília reaja no Paulistão", disse o presidente Ednaldo de Souza Costa.

Além do pouco contato com o elenco e do mau início no Paulistão, Bruno Quadros ainda terá muitos outros problemas pela frente. Ele assume o Marília em crise. Na segunda-feira, após uma reunião do Conselho Deliberativo, o clube rompeu o acordo com a empresa Sprimg Sport, empresa que geria seu futebol.

O time, agora, tenta solucionar os problemas financeiros. Hoje, os dirigentes não têm receita para quitar os três meses de salários atrasados, que já causaram duas greves entre dezembro e janeiro.