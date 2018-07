Marília bate Brasiliense e lidera seu grupo na Série C

O Marília manteve a sua invencibilidade na Série C e, de quebra, se isolou na liderança do Grupo C. O time venceu o confronto contra o Brasiliense-DF por 1 a 0, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Com este resultado, a equipe paulista assumiu a primeira colocação, com quatro pontos. Já o clube do Distrito Federal perdeu a sua invencibilidade, ficando em terceiro lugar, com três pontos.

O Madureira-RJ esperava somar a sua primeira vitória, mas sofreu a sua segunda derrota na temporada. Perdeu para o Ipatinga-MG por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Neste momento, o time carioca se complica na tabela de classificação, acumula duas derrotas e nenhum ponto ganho, sendo o lanterna do Grupo C. O clube mineiro divide a segunda posição com o Brasiliense, ambos com três pontos. O Macaé-RJ, com um ponto, folgou.

Em seu último jogo frente ao Fortaleza, o agora aposentado Ferdinando Teixeira não teve o que festejar. O clube tricolor perdeu para o América-RN por 3 a 1, de virada, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O resultado deixou o time cearense em situação complicada na classificação. Em dois jogos, não somou pontos e está último lugar no Grupo B. O novo treinador Arthur Bernardes terá muito trabalho pela frente. Já para o América, a vitória significa tranquilidade, uma vez que foi a estreia do clube.

Apoiado pela torcida, o Campinense-PB derrotou o CRB-AL por 2 a 0, no estádio Amigão, em Campina Grande, e conquistou a primeira vitória no Grupo B. Em dois jogos, o time paraibano soma três pontos e está na terceira colocação. O alagoano, que também já conta com duas partidas disputadas, está na quarta colocação, também com três pontos conquistados.

A rodada continua neste domingo com outras três partidas. O Santo André-SP busca a reabilitação após perder em casa na estreia. Na segunda-feira, será a vez do Paysandu-PA lutar para manter os 100% de aproveitamento contra o Rio Branco-AC, em Belém.

Confira a 2.ª rodada da Série C:

Sábado

Madureira-RJ 0 x 1 Ipatinga-MG

Fortaleza-CE 1 x 3 América-RN

Campinense-PB 2 x 0 CRB-AL

Marília-SP 1 x 0 Brasiliense-DF

Domingo

15 horas

Chapecoense-SC x Santo André-SP

16 horas

Brasil-RS x Joinville-SC

18 horas

Luverdense-MT x Araguína-TO

Segunda-feira

20h30

Paysandu-PA x Rio Branco-AC