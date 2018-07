Marília demite técnico e conselheiros exigem mudança no futebol

A falta de salários e as três derrotas consecutivas sofridos neste início de Campeonato Paulista empurraram o Marília para a crise. O técnico Luis dos Reis foi demitido pela empresa Sprimg Sport que, por sua vez, está sendo pressionada por conselheiros para se afastar do clube.

Para o jogo contra a Ponte Preta, quinta-feira, em Campinas, o técnico será Edson Pezinho, ex-jogador do Guarani e Corinthians e que vinha atuando como auxiliar técnico. Sua missão será motivar o grupo que acumulou três derrotas (contra Corinthians, Rio Claro e São Bento) e ocupa a lanterna do Grupo C.

Com dívidas com jogadores e fornecedores acumuladas desde o ano passado, quando o time subiu para a primeira divisão do futebol paulista, além de metade de receitas bloqueadas pela Justiça do Trabalho, o Marília parece sem saída. O Conselho Deliberativo não vê outra solução a não ser mudar, imediatamente, o comando do futebol, administrado por Sérgio Melle, dono da empresa Sprimg Sport.