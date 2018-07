Marília empata com Audax e conquista 1º ponto no Paulistão

Marília e Audax continuam sem vencer no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, no encerramento da 5ª rodada, os times empataram por 1 a 1, no Estádio Bento de Abreu, em Marília. Apesar de ter somado seu primeiro ponto, o time da casa segue como pior da competição.

O Audax chegou ao quarto empate consecutivo - todos por 1 a 1 - e é o lanterna do Grupo B, com quatro pontos. O Marília, por sua vez, segue na última posição do Grupo C, agora com um ponto, mas é o lanterna na classificação geral, o que vale uma vaga no rebaixamento.

O tradicional esquema de toque de bola e movimentação do Audax confundiu até a arbitragem no começo da partida. A superioridade dos visitantes foi tanta que o goleiro Rodrigo Calchi chegou a ser vazado logo aos quatro minutos, mas o auxiliar, de forma equivocada, anulou o gol legítimo marcado por Ytalo.

Mesmo com menos posse de bola, o Marília pareceu bem preparado para tentar resolver a partida no contra-ataque. Aos 15 minutos, Leandro arrancou e obrigou o goleiro Felipe Alves a fazer boa defesa após finalização cruzada. Logo em seguida, no entanto, o camisa 1 visitante levou a pior no duelo com o artilheiro do Marília. Leandro aproveitou passe dentro da área, venceu a marcação e tocou firme, abrindo o placar aos 16 minutos.

A festa dos mandantes durou pouco, pois logo na saída de bola, o Audax conseguiu empatar. Rafael Longuine recebeu bom passe de Ytalo, ajeitou para perna direita e finalizou com categoria aos 18 minutos.

A partida ficou aberta com os dois times em busca do ataque. O Audax tinha maior posse de bola e o Marília no erro do adversário. O jogo seguiu assim até o começo da segunda etapa. O resultado igual não servia para nenhum dos times por isso a ofensividade. Mesmo com a grande presença das equipes no campo de ataque os goleiros praticamente não trabalharam.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 17 horas. O Marília encara o Capivariano, na Arena Capivari, enquanto o Audax visita o São Paulo, no Estádio do Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

MARÍLIA 1 x 1 AUDAX

MARÍLIA Rodrigo Calchi; Gil (Evandro Pantaneiro), Thiago Gomes, Marcus Vinícius e Deca; Boquita, Vitor Cruz, Leomir (Reis) e Gilberto (Netinho); Bruno Trindade e Leandro.

Técnico: Bruno Quadros.

AUDAX - Felipe Alves; Marquinho, Bruno Silva, Francis e André Castro; Didi, Rafael Longuine (Rondinelly), Camacho e Matheus (Bruno Paulo); Thiago Silvy (Gilsinho) e Ytalo.

Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Leandro, aos 16, e Rafael Longuine, aos 18 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Boquita (Marília).

ÁRBITRO - Aurélio Sant'Anna Martins.

PÚBLICO e RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP).