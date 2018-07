Marília encerra greve de jogadores e empata amistoso contra o Oeste Com dois meses de salários atrasados, os jogadores do Marília optaram por entrar em greve no último sábado reivindicando seus diretos junto a diretoria do clube. Após uma série de encontros, foi definido que os atletas voltariam aos treinos normalmente, tanto é que já realizaram um jogo-treino nesta quinta-feira e ficaram no empate por 0 a 0 diante do Oeste. O advogado da Sprimg Sports, Adilson Magosso, garantiu que o clube quitará parte dos vencimentos ainda nesta semana.