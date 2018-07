Marília leva virada no último minuto e perde para o Rio Claro

O Marília se complicou já no início do Campeonato Paulista, em sua segunda rodada. Depois de sair na frente do placar, demonstrou fragilidade e acabou derrotado, de virada, por 2 a 1, para o Rio Claro, nesta quarta-feira, no estádio Bento de Abreu, em Marília (SP).

Com o resultado, o time do técnico Luis dos Reis segue sem pontuar, em último lugar no Grupo C porque na estreia caiu diante do Corinthians, no Itaquerão. Já a equipe do treinador Buião soma os seus primeiros três pontos e ocupa a segunda posição do Grupo B, se recuperando da derrota inicial para o Botafogo.

Nem deu tempo de o torcedor se acostumar com a bola rolando e o Marília já abriu o placar. Sem conseguir entrar na área, o time da casa passou a chutar de fora da área e em uma destas tentativas a bola entrou. Vítor Cruz finalizou forte, ela desviou no zagueiro Luiz Eduardo e enganou o goleiro Richard.

Atrás no placar, o Rio Claro precisou sair para o jogo e quase empatou a partida em um gol olímpico. Aos 10 minutos, Guaru cobrou o escanteio bastante fechado e Marcelo conseguiu espalmar, salvando o Marília.

Quando o segundo tempo começou, o torcedor esperava que o Marília voltasse a reagir e parasse apenas de se defender, mas o que se viu foi mais pressão do Rio Claro. Apesar disso, o time visitante não conseguiu furar a defesa do Marília até os 24 minutos, quando o meia Guaru recebeu um passe redondo. Com muita tranquilidade, ele invadiu a área e chutou com categoria no fundo das redes.

Sem desistir, Rio Claro continuou melhor e foi retribuído aos 47 minutos, quando Guaru marcou mais um na saída do goleiro.

Os dois times voltam a campo neste sábado. O Marília vai até Sorocaba (SP) para enfrentar o São Bento, às 17 horas, no estádio Walter Ribeiro. Já o Rio Claro atua mais tarde, às 21 horas, diante do Linense, em casa. As partidas serão válidas pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

MARÍLIA 1 x 2 RIO CLARO

MARÍLIA - Marcelo; Caíque, Alex Bruno, Thiago Gomes e Deca; Vítor Cruz, Leomir, Gilberto Santos e Gilberto Andrade; Reis (Thiago Elias) e Wellington Amorim (Leandro Costa). Técnico: Luis dos Reis.

RIO CLARO - Richard; Vinicius Bovi, Luiz Eduardo, Gilberto e Renan Luís; Nando Carandina (Bruno Catanhede), Alê (Nenê Bonilha), Matheus e Guaru; Paulinho (Carlinhos) e Macena. Técnico: Buião.

GOLS - Vítor Cruz, aos 5 minutos do primeiro tempo; Guaru, aos 24 e aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vítor Cruz, Caíque e Thiago Gomes (Marília); Guaru (Rio Claro).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP).