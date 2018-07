Marin confirma que renda de Bolívia x Brasil será doada à família de Kevin

SÃO PAULO - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, confirmou que o amistoso entre Brasil e Bolívia será no dia 5 de abril, em Santa Cruz de la Sierra. A informação é do jornal O Globo.

A renda integral da partida será revertida para a família do boliviano Kevin Douglas Beltrán Espada. O jovem de 14 anos morreu ao ser atingido por um sinalizador lançado pela torcida do Corinthians em jogo contra o San Jose, pela Libertadores, no dia 20 de fevereiro, em Oruro.

Como o dia escolhido para o amistoso não faz parte do calendário da Fifa, a seleção brasileira só poderá contar com jogadores que atuam no País. Ainda de acordo com o jornal, a delegação de Felipão viajará para a Bolívia no mesmo dia da partida e voltará ao Brasil logo após o apito final.