Marin e Andrés visitarão CT do São Paulo

O presidente da CBF José Maria Marin e o diretor de Seleções Andrés Sanchez visitarão nesta sexta-feira, às 9h30, o Centro de Treinamento do São Paulo, em Cotia.

Marin e Andrés vão inspecionar as dependências do CT onde a Seleção Brasileira fará a preparação para o amistoso que será disputado em setembro no Morumbi.

A presença de Marin, com Andrés a tiracolo, no CT que é o xodó da diretoria são-paulina é mais uma amostra de como a relação entre o cartola e o São Paulo está estreita. Marin já havia participado de evento no Morumbi, no início da semana e costuma falar regularmente com o presidente são-paulino, Juvenal Juvêncio.