'Marin e Del Nero tinham que estar presos', diz Romário

Herói do tetra, Romário hoje é deputado federal pelo Rio e um dos principais críticos da gestão de José Maria Marin à frente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta quarta-feira, um dia depois de o Brasil levar 7 a 1 da Alemanha, no Mineirão, na semifinal da Copa, o ex-jogador foi às redes sociais para, mais uma vez, cobrar mudanças no comando do futebol brasileiro.

"Marin e Del Nero tinham que estar era na cadeia! Bando de vagabundos!", escreveu o perfil oficial Deputado Federal Romário, pertencente ao ex-jogador. "Nosso futebol vem se deteriorando há anos, sendo sugado por cartolas que não têm talento para fazer sequer uma embaixadinha. Ficam dos seus camarotes de luxo nos estádios brindando os milhões que entram em suas contas. Um bando de ladrões, corruptos e quadrilheiros!", postou.

No longo texto, Romário, desafeto de Felipão na época de atleta, só cita o treinador uma vez na postagem, quando pergunta se o leitor acredita que o problema é só dos jogadores ou do treinador. "Nem de longe", responde Romário, para começar a criticar a direção da CBF.