Marin mostra cautela com a Copa América: 'Colômbia é difícil'

"Não será a primeira vez que vamos enfrentar a Colômbia. Sempre é difícil, sempre temos o maior respeito", disse Marin, exaltando os bons resultados conquistados pelos rivais, que conta com nomes de destaque no futebol mundial, como James Rodríguez, do Real Madrid e Falcao García, que está no Manchester United.

O dirigente ainda se mostrou animado com o atual momento da seleção brasileira e afirmou que confia no trabalho de Dunga como técnico, lembrando que a seleção sofreu "apenas um gol" em seis amistosos, o que dá "confiança" para a equipe "fazer um bom trabalho na Copa América".

O auxiliar de Dunga, Andrey Lopes, destacou o que poderá ser um problema para a seleção brasileira: a falta de tempo para se preparar para o torneio e, especialmente, para Neymar, o principal astro da equipe. "O problema é que a final (da Liga dos Campeões) é no dia 6 de junho, mas não temos como saber quem estará nela", comentou o auxiliar, que representou a comissão técnica brasileira, já que Dunga não viajou ao Chile.