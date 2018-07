Marin quer ter acesso à lista da seleção com 48 horas de antecedência

SÃO PAULO - O presidente da CBF, José Maria Marin, não quer saber de novidades na hora da divulgação da lista de convocados para a seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo. O dirigente quer ter acesso à lista com antecedência e admite que, se discordar de alguns nomes, pode conversar com o técnico Luiz Felipe Scolari.

"Como eu sempre fiz, quero a lista 48 horas antes. Pra que hipocrisia? Você acha que ninguém sabia da lista antes de anunciar? Pra que essa hipocrisia?", comentou Marin, em entrevista à revista GQ, contradizendo o que disse Felipão dias atrás, afirmando que ninguém saberia dos escolhidos por ele para a Copa do Mundo antes da divulgação oficial.

Para o dirigente, também não há nenhum problema em um possível diálogo com o treinador se houver uma discordância em algum dos jogadores convocados, mas que, até o momento, essa atitude não foi utilizada com o atual comandante da seleção. "Até hoje nunca precisei falar com o Felipão a respeito de jogador convocado. Sempre aprovei totalmente."

O anúncio oficial da lista de convocados para a Copa do Mundo está marcada para o dia 7 de maio.