Marinho agradece a Jesualdo, Cuca e colegas após atuação decisiva pelo Santos

Destaque do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico Paranaense, na Vila Belmiro, o atacante Marinho fez um agradecimento após o resultado que encerrou o jejum da equipe, que ainda não havia triunfado depois da retomada das competições. Ele citou os companheiros de elenco, o técnico Cuca e Jesualdo Ferreira, que foi demitido após a eliminação do time nas quartas de final do Campeonato Paulista.

"Quero agradecer a todos, meus companheiros de time, ao Cuca e também ao Jesualdo. É claro que perdemos muito sem a torcida mas o País passa por um momento difícil e acredito que as coisas vão melhorar. Que bom que fiz o gol, fico muito feliz, é fruto do trabalho", afirmou, em entrevista à TNT.

Marinho deu o passe para os dois primeiros gols do Santos na partida, marcados por Soteldo e Felipe Jonatan, ambos na etapa inicial. Depois, no segundo tempo, fez o seu, antes de o Athletico-PR diminuir nos minutos finais, com Abner. Além disso, foi perigoso em várias outras ações ofensivas, especialmente em contra-ataques.

Na retomada do futebol, o Santos caiu no Paulistão após duas derrotas e um empate. Já no Brasileirão, havia somado um ponto nas duas primeiras rodadas. Agora com quatro, ocupa o oitavo lugar.

Marinho espera que o triunfo deste domingo seja a arrancada para uma boa campanha. "A gente está firme e forte pra ir bem nesse Brasileiro e acredito que vamos ressaltar o trabalho e o empenho. Tem muita coisa pela frente ainda, vamos ver", disse.

O Santos voltará a jogar na quinta-feira, quando visitará o Sport, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Brasileirão.