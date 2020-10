Marinho, Alison e Lucas Veríssimo ficam fora de treino e devem desfalcar o Santos no clássico

O número de desfalques do Santos para o clássico com o Corinthians, quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, não param de aumentar. E o principal deles deve ser o atacante Marinho, que não treinou nesta terça, no CT Rei Pelé, e deve ficar fora da partida, às 19 horas, assim como o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Alison.

Marinho sofre com um desconforto muscular na coxa esquerda, enquanto Alison está com uma periostite por sobrecarga na perna esquerda, e Lucas Veríssimo ainda se recupera de um edema na panturrilha esquerda. O Santos ainda não descarta o trio titular para o clássico, em função do tempo para que haja uma recuperação, mas a chance de aproveitamento de qualquer um deles é remota.

O Santos já tinha vários outros desfalques por lesão para encarar o Corinthians, casos do goleiro Vladimir, do meio-campista Sánchez e do atacante Renyer. O zagueiro Luiz Felipe ainda é dúvida, pois está em fase final de recuperação de uma lesão. Já o atacante Raniel é outro nome descartado, por estar com trombose venosa profunda na perna direita.

E até mesmo o técnico Cuca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá dirigir o time do banco de reservas nesta quarta. É a mesma situação de Arthur Gomes, que vai cumprir gancho. Já Soteldo está na seleção venezuelana.

Com tantos problemas, o Santos deve entrar em campo nesta quarta com a seguinte formação: João Paulo; Pará, Madson (Alex), Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Lucas Lourenço (Tailson), Lucas Braga e Kaio Jorge.