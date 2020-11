Marinho apoia a contratação de Vina no Santos: 'Quero você aqui'

O principal jogador do Santos e o craque do Ceará podem se juntar na próxima temporada. Ao menos se depender da vontade de Marinho, que sugeriu a Vinícius que viesse jogar no Santos em um comentário nas redes sociais após a vitória do time paulista por 2 a 1 sobre a LDU, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Vina, como é conhecido, parabenizou Marinho pela atuação no triunfo na altitude de Quito, no Equador. "Parabéns, meu irmão! Que coisa linda", escreveu o meia-atacante do Ceará em comentário em uma publicação do santista, que anotou um dos gols da vitória. O outro foi marcado por Soteldo.

Marinho, então, agradeceu o comentário e fez a sugestão para que o amigo se juntasse a ele no Santos. "Estamos junto, meu mano. Você está voando. Quero você aqui... Vem", respondeu o artilheiro do time da Vila Belmiro em 2020, com 18 gols em 28 partidas.

Neste ano, o Ceará foi responsável por eliminar o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil. E foi justamente Vina o autor do gol da classificação. Depois, na fase seguinte, a equipe cearense caiu para o Palmeiras.

Vina tem contrato com o Ceará até dezembro de 2021. Grande protagonista do time neste ano, com 16 gols em 45 jogos, o meia-atacante, curiosamente, chegou perto de defender o Santos. Ele negociou com a equipe paulista no início de 2019, mas as tratativas não evoluíram. Com as boas atuações, o jogador despertou o interesse de clubes do Brasil e do exterior. O Internacional é um dos interessados.