Marinho brilha, Grêmio vence Veranópolis e sustenta vantagem no Estadual

Em noite de retorno do técnico Renato Gaúcho e do brilho de Marinho, o Grêmio derrotou o lanterna Veranópolis por 2 a 0, nesta segunda-feira, em sua Arena, e sustentou a vantagem na liderança do Campeonato Gaúcho. Marinho foi o grande destaque da noite ao marcar os dois gols do duelo, válido pela oitava rodada.

Debaixo de chuva, o time da casa dominou o rival durante os 90 minutos e aproveitou o oportunismo do meia-atacante para faturar, com certa facilidade, a sexta vitória neste Estadual. O Grêmio chegou aos 20 pontos, mantendo a vantagem de quatro sobre o arquirrival Internacional. O Veranópolis segue na 12ª e última posição da tabela, com apenas três.

De volta ao comando do Grêmio, após ficar fora dos últimos jogos por estar em curso na CBF, no Rio, o técnico Renato Gaúcho escalou Paulo Victor e Marinho entre os titulares. O goleiro era dúvida porque sentira dores musculares no último treino. E Marinho disputava vaga com Montoya.

A escolha do treinador acabou sendo bem-sucedida. Marinho foi o protagonista do jogo por ser a principal referência no setor ofensivo da equipe nesta segunda. O meia-atacante começou a brilhar aos 20 minutos, em sua primeira investida no ataque. Ele cobrou falta de longe e levou perigo ao goleiro Reynaldo, em razão do gramado e da bola molhados.

Neste momento, o Grêmio era todo ataque, focado em abrir o placar. E a chuva que caía em Porto Alegre aumentava o poder de fogo dos anfitriões. A pressão deu resultado aos 28. Maicon cruzou na área e Marinho se antecipou à marcação para cabecear, de peixinho, para as redes.

No segundo tempo, o Grêmio seguiu dominante e não demorou para chegar ao segundo gol. E, novamente, com Marinho. Aos 9 minutos, ele cruzou de canhota, pela direita, a bola passou por todo mundo na pequena área e só parou no fundo das redes.

Após o segundo gol, o time da casa manteve a postura ofensiva, mas passou a ter mais dificuldade de penetrar na defesa do rival. O Veranópolis passou a se preocupar mais em se defender, para evitar uma goleada, do que em tentar diminuir a vantagem dos donos da casa.

Com o placar estabelecido, Renato Gaúcho promoveu duas trocas na equipe aos 31 minutos. Trocou Luan e Marinho, o personagem da partida, para as entradas de Jean Pyerre e Montoya, em substituição que já cogitava nos últimos treinos. Mas a dupla teve poucas oportunidades para mostrar serviço até o apito final.

O duelo com o Veranópolis foi o último do Grêmio antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para 6 de março, na Argentina, contra o Rosario Central. Pelo Gauchão, o time volta a campo somente no dia 9 para enfrentar o São José, novamente em casa, pela nona rodada.